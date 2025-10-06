«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве

«Динамо» сообщило, что новым председателем совета директоров клуба станет Александр Ивлев. 6 октября были запущены необходимые корпоративные процедуры для оформления данного назначения.

«Динамо» – клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас – создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», – сказал Ивлев.