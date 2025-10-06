«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве

«Динамо» сообщило, что новым председателем совета директоров клуба станет Александр Ивлев. 6 октября были запущены необходимые корпоративные процедуры для оформления данного назначения.
«Динамо» – клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас – создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», – сказал Ивлев.
- В последние годы Ивлев входит в консультативный совет «Динамо». Он прежде всего известен по работе в консалтинговой и аудиторской компании Ernst & Young. Ивлев возглавлял ее российский офис в течение 12 лет.
- «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 игр.
- Предыдущий председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ушел в отставку 2 октября. Он занимал этот пост с января, а в клубе работал с 2019 года.
Источник: официальный сайт «Динамо»