Раскрыты причины отставки главы «Динамо»

Сегодня, 11:24
2

Источник раскрыл причины увольнения председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

  • При Гафине клуб доходил до кубкового суперфинала.
  • В 2024 году «Динамо» едва не выиграло РПЛ.
  • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м.

«Одна из причин ухода Дмитрия Гафина с должности руководителя «Динамо» – недовольство акционеров экономическим положением клуба. Несмотря на поиск новых партнeров, доходы оттуда не всегда перебивают большие зарплаты, на которые приходили российские и зарубежные футболисты. Особенно в летнее ТО.

Плюс, по мнению акционеров, дорогие маркетинговые активности и блогеры с PR-акциями не оправдывали себя как инструмент для роста реальной аудитории. Динамовцы стагнируют в вопросе посещаемости, в то время как московские и региональные конкуренты растут. Сейчас все эти вопросы будут в зоне ответственности Пивоварова, который является идеологом агрессивного имиджа клуба. Именно он в последнее время смело примерял на себя мундир успеха.

Гафин как честный человек системы после указания свыше ушел сам. У генерального директора Павла Пивоварова есть время до конца года, чтобы либо а) придумать выход и вновь выйти в плюс б) признаться, что позитивные сценарии отсутствуют и уйти самому.

Ведь если дела (и спортивные (кстати, с Карпиным у Гафина тоже не очень сложилось), и коммерческие) пойдут так и дальше, то пиар и маркетинг уже не станут спасительным стиральным порошком и не помогут удержать имя клуба на плаву в глазах настоящих болельщиков «Динамо», – написал «МЯЧ RU».

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Динамо
Artemka444
1759570968
Ахах посещаемость растёт, смешно!!!
Ответить
Интерес
1759578062
Постоянно переходил дорогу в неположенном месте,невзирая на неоднократные предупреждения от главаря МВД РФ.Ой-главы...
Ответить
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
2
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
2
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
  • Читайте нас: 