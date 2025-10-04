Раскрыты причины отставки главы «Динамо»

Источник раскрыл причины увольнения председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

При Гафине клуб доходил до кубкового суперфинала.

В 2024 году «Динамо» едва не выиграло РПЛ.

Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м.

«Одна из причин ухода Дмитрия Гафина с должности руководителя «Динамо» – недовольство акционеров экономическим положением клуба. Несмотря на поиск новых партнeров, доходы оттуда не всегда перебивают большие зарплаты, на которые приходили российские и зарубежные футболисты. Особенно в летнее ТО.

Плюс, по мнению акционеров, дорогие маркетинговые активности и блогеры с PR-акциями не оправдывали себя как инструмент для роста реальной аудитории. Динамовцы стагнируют в вопросе посещаемости, в то время как московские и региональные конкуренты растут. Сейчас все эти вопросы будут в зоне ответственности Пивоварова, который является идеологом агрессивного имиджа клуба. Именно он в последнее время смело примерял на себя мундир успеха.

Гафин как честный человек системы после указания свыше ушел сам. У генерального директора Павла Пивоварова есть время до конца года, чтобы либо а) придумать выход и вновь выйти в плюс б) признаться, что позитивные сценарии отсутствуют и уйти самому.

Ведь если дела (и спортивные (кстати, с Карпиным у Гафина тоже не очень сложилось), и коммерческие) пойдут так и дальше, то пиар и маркетинг уже не станут спасительным стиральным порошком и не помогут удержать имя клуба на плаву в глазах настоящих болельщиков «Динамо», – написал «МЯЧ RU».