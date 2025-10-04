Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал громкую отставку в «Динамо», упомянув Берию

Рабинер прокомментировал громкую отставку в «Динамо», упомянув Берию

Сегодня, 09:57
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал отставку главы совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

  • При Гафине клуб доходил до кубкового суперфинала.
  • В 2024 году «Динамо» едва не выиграло РПЛ.
  • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м.

«Для меня большим шоком стала новость об уходе Дмитрия Гафина с поста первого лица «Динамо». Официально – по его желанию. Реально – может, однажды и узнаем.

Вспоминаю репутацию генеральского «Динамо» до ВТБ (а лицом банкиров в последние годы и был Гафин). С тем, что было раньше, у меня ассоциируется легендарное появление Александра Львовича Львова, в 2003 году уже не спартаковского, а динамовского пресс-атташе, в редакции «СЭ» с газетой «Динамо» сегодня». «Смотрите, – палец Львовича впился в первый разворот. – Газета «Динамо» сегодня». А на всех фотографиях – мертвецы!»

Юрию Соловьеву и Гафину, работавшему в «Динамо» шесть лет, удалось весь этот заржавевший механизм выбросить на свалку и запустить новый. То, что они делали, было интересно, живо и ярко. Они привели Бувача, Шварца, Личку (да, и Йокановича, но и на старуху бывает проруха). Они и люди, которые были рядом с ними, оживили труп. И очень жаль, что им не хватило тайма до золота...

«Динамо» при Гафине стало модным, за него пошло болеть новое поколение, потому что там давали не только футбол (тоже изрядно повеселевший), но и шоу. Люди постарше хихикали или недоумевали по поводу фотосессий Влада Бумаги в Петровском парке – а ведь это тащило на стадион кучу детворы. Знаю это на примере сына женщины, которая рулит процессом работы над моими книгами в издательстве «Бомбора». Когда мне удалось помочь ему попасть на такую сессию, ребенок был абсолютно счастлив.

А Овечкин в составе «Динамо» против «Амкала»? А еще миллион всяких мощных историй, о которых столько говорилось и писалось? Медийная составляющая «Динамо» при Диме Симонове, приглашенном туда при Гафине, вообще стала мощнейшей, а команда – одной из самых открытых в РПЛ. Раньше принципом «Динамо», и много лет, было – «чем меньше о нас будут писать, тем лучше». Посещаемость и популярность таким принципам в соответствии с наследием Лаврентия Павловича Берии соответствовали. Гафину удалось сломать все эти рудименты через колено.

Мы нечасто общались, в августе ему даже что-то мною написанное настолько не понравилось, что он после одного из матчей в микст-зоне «Динамо» не захотел разговаривать. Я отнесся к этому абсолютно спокойно. Эмоции, неудачный старт, ничего страшного, все бывает. Главное, вижу, как изменилось «Динамо» – и исключительно к лучшему – за его годы в клубе. И это другое лицо «Динамо» у меня всегда будет ассоциироваться с его фигурой.

Очень хочу снова увидеть его в важной футбольной роли. С ним всегда интересно, нескучно, а главное – дело делается и созидательный процесс идет. Потому что с Червиченко в «Спартаке», Липатовым и Смородской в «Локомотиве» тоже было нескучно...» – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Динамо
