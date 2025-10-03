Ловчев заявил о наличии нефутбольных людей в руководстве «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев посетовал, что московским клубом управляют люди без футбольного прошлого.
«Увольнение Станковича? Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят.
Помню, как при Федуне со мной, Симоняном, даже не советовались. А зато Зарема комментировала. Это странно.
Поэтому сейчас тоже сложно прогнозировать. Но я убеждeн: тренеру надо дать год», – сказал Ловчев.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующего ЦСКА лишь на 3 балла.
- В следующем туре будет дерби с армейцами (5 октября, 16:30 мск).
Источник: «Советский спорт»