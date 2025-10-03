Ловчев заявил о наличии нефутбольных людей в руководстве «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев посетовал, что московским клубом управляют люди без футбольного прошлого.

«Увольнение Станковича? Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят.

Помню, как при Федуне со мной, Симоняном, даже не советовались. А зато Зарема комментировала. Это странно.

Поэтому сейчас тоже сложно прогнозировать. Но я убеждeн: тренеру надо дать год», – сказал Ловчев.