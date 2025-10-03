Раскрыто, кто может стать новым главой «Динамо»

Появилась информация о возможном преемнике Дмитрия Гафина на посту председателя совета директоров «Динамо».
Освободившуюся должность может занять один из руководящих функционеров Банка ВТБ Виктор Лукьянов.
Он уже входит в состав совета директоров регбийного и хоккейного «Динамо», а в Банке ВТБ является управляющим директором – старшим вице-президентом Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга.
- Динамовцы идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 15 очками в 10 турах.
- Гафин был председателем совета директоров московского клуба с января 2024 года.
Источник: Legalbet