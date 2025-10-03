Раскрыто, кто может стать новым главой «Динамо»

Появилась информация о возможном преемнике Дмитрия Гафина на посту председателя совета директоров «Динамо».

Освободившуюся должность может занять один из руководящих функционеров Банка ВТБ Виктор Лукьянов.

Он уже входит в состав совета директоров регбийного и хоккейного «Динамо», а в Банке ВТБ является управляющим директором – старшим вице-президентом Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга.