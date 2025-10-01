Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»

1 октября, 07:49
4

Бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой оценил решение российского вратаря Матвея Сафонова перейти в «ПСЖ».

«Сафонов правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы, сильнейший чемпионат. Он, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и не выигрывают ничего. А тут, не играя, выиграл. Кто-то довольствуется этим, кто-то – нет. У него всегда есть запасной вариант, он может уйти, куда угодно. Если не получится в Европе, вернется в Россию», – сказал Мостовой.

  • Летом 2024 года «ПСЖ» приобрел Сафонова за 20 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне россиянин провел за парижан 17 матчей, а в этом еще не играл.
  • 26-летний Сафонов выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Источник: РИА «Новости»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (4)
ScarlettOgusania
1759294410
у Сафонова и ЗП в писижи подскочила в несколько раз, самый эффективный и недооцененный игрок на лавке - не играя, получил 4 трофея...)
Ответить
Феликс Михайлов
1759304653
Мостовой завидует, сколько лет играл и ноль титулов в Европе.
Ответить
Александр-Балашов-google
1759396500
Да, важнее всего для футболиста это конечно играть, а не сидеть на скамейке. Иначе в командах-аутсайдерах не было бы кому играть, если бы все стремились только к кубкам и медалям.
Ответить
