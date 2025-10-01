Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»

Бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой оценил решение российского вратаря Матвея Сафонова перейти в «ПСЖ».
«Сафонов правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы, сильнейший чемпионат. Он, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и не выигрывают ничего. А тут, не играя, выиграл. Кто-то довольствуется этим, кто-то – нет. У него всегда есть запасной вариант, он может уйти, куда угодно. Если не получится в Европе, вернется в Россию», – сказал Мостовой.
- Летом 2024 года «ПСЖ» приобрел Сафонова за 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне россиянин провел за парижан 17 матчей, а в этом еще не играл.
- 26-летний Сафонов выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Источник: РИА «Новости»