Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

У российского вратаря 0 игровых минут в новом сезоне.

В прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.

«Тот факт, что «ПСЖ» летом взял Шевалье – плохой сигнал для Матвея. Это означает, что Луис Энрике хочет видеть в команде голкипера другого профиля, с другими качествами.

И сейчас мы видим, что Шевалье – его первый номер, без сомнения. Матвей с прошлого сезона не получает никакой игровой практики, и для него это, конечно, неприятно.

Сейчас Сафонов может рассчитывать только на кубковые игры или второстепенные матчи чемпионата Франции. Или же на то, что Шевалье получит травму.

А так, сейчас для всех очевидно, что Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», Луис Энрике им доволен, доверяет ему и верит в него.

Для футбола Энрике нужен был голкипер с другими характеристиками – они его получили. А Матвей – твердо второй номер, который может выручить в случае чего», – заявил Барросо.