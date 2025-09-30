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Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»

30 сентября 2025, 20:20
3

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • У российского вратаря 0 игровых минут в новом сезоне.
  • В прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.

«Тот факт, что «ПСЖ» летом взял Шевалье – плохой сигнал для Матвея. Это означает, что Луис Энрике хочет видеть в команде голкипера другого профиля, с другими качествами.

И сейчас мы видим, что Шевалье – его первый номер, без сомнения. Матвей с прошлого сезона не получает никакой игровой практики, и для него это, конечно, неприятно.

Сейчас Сафонов может рассчитывать только на кубковые игры или второстепенные матчи чемпионата Франции. Или же на то, что Шевалье получит травму.

А так, сейчас для всех очевидно, что Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», Луис Энрике им доволен, доверяет ему и верит в него.

Для футбола Энрике нужен был голкипер с другими характеристиками – они его получили. А Матвей – твердо второй номер, который может выручить в случае чего», – заявил Барросо.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (3)
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Artemka444
1759253030
Шевалье средний вратарь уже доказано!!!
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Oldtrafford83
1759293254
Сейчас Сафонов может рассчитывать только на кубковые игры или второстепенные матчи чемпионата Франции. - А в прошлом сезоне не так было? Мэтью сыграл более 18-ти матчей)
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