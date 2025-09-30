Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов ответил на вопросы подписчиков в социальной сети о сложностях адаптации в «ПСЖ».

– К чему дольше всего привыкал в новой стране? И есть ли что-то, к чему не привык до сих пор?

– Тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из‑за того, что не понимаю, как все устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке, из 3 посылок на этой неделе 2 потерялись 🙃.

– Как проходила твоя адаптация в новом клубе? Был ли ты готов к этому?

– Было непросто, я не из тех людей, кто моментально вливается в коллектив. Плюс сильно влиял языковой барьер. Но я был готов к трудностям. Поэтому не ждал того, что это будет легко.