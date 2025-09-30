Введите ваш ник на сайте
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Сегодня, 10:15
3

Российский голкипер Матвей Сафонов ответил на вопросы подписчиков в социальной сети о сложностях адаптации в «ПСЖ».

– К чему дольше всего привыкал в новой стране? И есть ли что-то, к чему не привык до сих пор?

– Тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из‑за того, что не понимаю, как все устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке, из 3 посылок на этой неделе 2 потерялись 🙃.

– Как проходила твоя адаптация в новом клубе? Был ли ты готов к этому?

– Было непросто, я не из тех людей, кто моментально вливается в коллектив. Плюс сильно влиял языковой барьер. Но я был готов к трудностям. Поэтому не ждал того, что это будет легко.

  • «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро летом 2024 года.
  • 26-летний россиянин в прошлом сезоне провел за парижан 17 матчей. В этом сезоне он еще не играл.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче» 3
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ» 14
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
СильныйМозг
1759216920
-Попу нужно вытирать? -Нет, это ПСЖ.
Ответить
Benifacto
1759219333
ох уж эти сложности....
Ответить
Grofopolop
1759220371
Ответить
Главные новости
Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне
10:30
3
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»
10:15
3
Генич готов встретиться с Дегтяревым и поговорить
09:43
6
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»
08:31
6
ФотоМостовой выложил фото с Волочковой из рехаба
08:23
10
Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»
07:49
1
Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости
01:50
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
2
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
2
Все новости
Все новости
