Бывший тренер «Зенита» назвал двух конкурентов команды в борьбе за титул

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о конкурентах петербуржцев в борьбе за чемпионский титул.

«Я думаю, что «Зенит» станет чемпионом, всe вернeтся на круги своя. Мы ведь уже видим, как играет московское «Динамо», видим игру «Локомотива». Единственные два клуба есть, которые показывают хороший футбол, – это ЦСКА и «Краснодар». Вот с ними, наверное, и будет борьба за чемпионство», – сказал Рапопорт.