Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о лидерстве армейцев в чемпионате России после 10 туров.

– Армейцы вышли на первое место. Как бы оценили их шансы на чемпионство?

– Пока очень рано об этом говорить. Чтобы стать чемпионом, ЦСКА на данном этапе не хватает стабильности.

Матч с «Балтикой» провели хорошо, а до этого плохо выглядели во встрече с «Сочи», несмотря на победу. Да и «Ростову» уступили.

Сейчас посмотрим, как со «Спартаком» сыграют. Этот матч в чем‑то будет показательным.

Но пока не могу сказать, что по‑чемпионски выглядят. «Краснодар» и «Зенит» сейчас поинтереснее выглядят. Особенно в атаке.