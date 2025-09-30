Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о лидерстве армейцев в чемпионате России после 10 туров.
– Армейцы вышли на первое место. Как бы оценили их шансы на чемпионство?
– Пока очень рано об этом говорить. Чтобы стать чемпионом, ЦСКА на данном этапе не хватает стабильности.
Матч с «Балтикой» провели хорошо, а до этого плохо выглядели во встрече с «Сочи», несмотря на победу. Да и «Ростову» уступили.
Сейчас посмотрим, как со «Спартаком» сыграют. Этот матч в чем‑то будет показательным.
Но пока не могу сказать, что по‑чемпионски выглядят. «Краснодар» и «Зенит» сейчас поинтереснее выглядят. Особенно в атаке.
- ЦСКА набрал 21 очко в 10 турах РПЛ: 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
- Московская команда опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 1 балл, «Зенит» – на 2, «Спартак» – на 3.
Источник: «Матч ТВ»