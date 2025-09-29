Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в соцсетях ответил, как относится к статусу запасного в парижской команде.

У российского футболиста 0 игровых минут в новом сезоне.

В прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.

– Сильно бьет по морали, когда видишь себя не в основе?

– На самом деле, это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. И приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально.

Но расстроиться – самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранять мотивацию и силы на дальнейшую борьбу.

Далеких планов я не строю. На данном этапе самый актуальный вопрос для меня – это игровое время. Так что все мои силы направлены за то, чтобы его заработать.