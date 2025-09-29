Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»

Сегодня, 17:30
12

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в соцсетях ответил, как относится к статусу запасного в парижской команде.

  • У российского футболиста 0 игровых минут в новом сезоне.
  • В прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.

– Сильно бьет по морали, когда видишь себя не в основе?

– На самом деле, это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. И приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально.

Но расстроиться – самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранять мотивацию и силы на дальнейшую борьбу.

Далеких планов я не строю. На данном этапе самый актуальный вопрос для меня – это игровое время. Так что все мои силы направлены за то, чтобы его заработать.

Еще по теме:
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык 3
Сафонов посетил русскую баню в Париже 1
Сафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии 14
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759157138
" Сильно бьет по морали...".Фамилию журналюги-интервьюера в студию! Может, по чему-нибудь другому??? Как вообще,так и, в частности у Мэтью... А остальное-как в английском флоте времён Нельсона,когда адмирала можно было получить только в очередь ( и это правило не нарушалось даже в отношении лиц королевских кровей),после смерти одного из действующих.Поэтому у них была поговорка :" Поже,пошли нам кровопролитной *****,или морового поветрия".
Ответить
Mirak92
1759158502
Следующий кто скамейку чистить поедет? Батраков? Кисляк? Глушенков?
Ответить
Главные новости
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»
18:33
1
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»
18:18
7
«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу
17:54
4
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
17:30
12
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»
17:17
9
Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
17:05
1
Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова
16:46
6
Генич одним словом описал игру «Спартака»
16:38
13
«Енисей» поставил ультиматум Тихонову
16:16
2
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
16:04
Все новости
Все новости
Хвича травмировался перед матчем с «Барселоной»
Вчера, 00:19
Лига 1. Гол украинца Забарного принес «ПСЖ» победу над «Осером» (2:0)
Вчера, 00:02
8
Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»
27 сентября
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
27 сентября
7
Дембеле сообщил, кто первым поздравил его с «Золотым мячом»
27 сентября
Итоги голосования на «Золотой мяч»
27 сентября
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
26 сентября
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
25 сентября
3
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
25 сентября
6
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
24 сентября
14
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
24 сентября
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
1
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
1
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
23 сентября
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
23 сентября
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
23 сентября
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
23 сентября
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
23 сентября
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
22 сентября
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
22 сентября
13
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
22 сентября
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
22 сентября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 