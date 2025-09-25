Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык

Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык

Сегодня, 21:00
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился подробностями изучения французского языка.

«Сегодня продолжаю делиться своим погружением во французский язык. Посмотрим, насколько регулярной окажется эта рубрика.

Примерно год назад, где-то на втором месяце изучения французского, у меня случилось первое «озарение». Чем дольше изучаешь язык, тем чаще начинаешь замечать происхождение и смысл привычных слов.

Так вот, тогда я сделал для себя маленькое этимологическое открытие – слово «натюрморт».Оно произошло от двух французских слов: nature – «природа» и mort – «мeртвый».

Возможно, для кого-то это давно очевидный факт, но для меня в тот момент это было супер-открытие, которое я сделал сам. И я помню, как оно дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению языка«, – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • Российский голкипер еще не играл в сезоне-2025/26.
  • В прошлом сезоне он пропустил 13 голов в 17 матчах.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
