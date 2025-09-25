Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился подробностями изучения французского языка.

«Сегодня продолжаю делиться своим погружением во французский язык. Посмотрим, насколько регулярной окажется эта рубрика.

Примерно год назад, где-то на втором месяце изучения французского, у меня случилось первое «озарение». Чем дольше изучаешь язык, тем чаще начинаешь замечать происхождение и смысл привычных слов.

Так вот, тогда я сделал для себя маленькое этимологическое открытие – слово «натюрморт».Оно произошло от двух французских слов: nature – «природа» и mort – «мeртвый».

Возможно, для кого-то это давно очевидный факт, но для меня в тот момент это было супер-открытие, которое я сделал сам. И я помню, как оно дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению языка«, – написал Сафонов в своем телеграм-канале.