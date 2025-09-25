«Локомотив» представил первого нейромаскота в истории футбола

Новым маскотом «Локомотива» стал Рельс.

«Рельс – первый нейромаскот в футболе. Цифровая сущность, которая объединяет фанатов, железнодорожников, игроков и сам клуб в единое целое.

Он появился из клубного нейроархива – как живое напоминание о том, что у «Локомотива» есть история, традиции и символы, которые нужно беречь.

Это не просто герой для матчдея. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве, поддерживает правильное отношение к клубу и наполняет атмосферу дерзкой уверенностью.

Его миссия – отстаивать клубные ценности. Его роль – объединять нас вокруг клубных символов. Его сила – в молчаливой твeрдости и стиле», – говорится в публикации.