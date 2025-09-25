Мостовой сказал, в какой должности готов работать в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой согласен работать в клубе даже в должности пятого-шестого помощника.

– Я спрошу не в шутку, а всерьез. Многие об этом мечтают – когда Александр Мостовой возглавит «Спартак» как главный тренер?

– Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в «Спартаке» даже пятым‑шестым помощником. Я с удовольствием!

Посмотрите, как в хоккее. Алексей Жамнов без диплома возглавлял клубы, а сборную России привел к серебру Олимпиады. Сергей Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина. Да много таких примеров! Вот Игорь Ларионов до 56 лет вообще не думал, что станет тренером в КХЛ. А теперь сколько уже сезонов работает на лавке.

Потому что люди выдающиеся, много играли на высшем уровне. Так и в футболе. При этом замечу, что лицензия тренера у меня есть.