Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.
- Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
- В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
- Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.
«Честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом.
Он выиграл голосование на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке.
Дембеле завоевал поддержку значительной части нашего жюри. Безоговорочный обладатель «Золотого мяча», – сказал главред.
Источник: RMC Sport