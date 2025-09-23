Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«Честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом.

Он выиграл голосование на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке.

Дембеле завоевал поддержку значительной части нашего жюри. Безоговорочный обладатель «Золотого мяча», – сказал главред.