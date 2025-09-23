Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей

Сегодня, 07:50

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле после завоевания «Золотого мяча» рассказал о питании после игр.

«Поскольку я пришeл в «Барселону», имея за плечами всего полтора года профессиональной карьеры, я не особо много ходил в спортзал, а сразу выходил на поле полным энергии.

После одной травмы, двух, трeх, четырeх понимаешь, что нужно заботиться о своeм теле, что футбол высокого уровня – это серьeзный вызов, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Понимаешь, что случиться может всe.

Я понял, что нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться, хорошо спать. Я всe это понял. И вот, теперь в «Пари Сен-Жермен» это приносит свои плоды. Я счастлив.

Сейчас я прекрасно знаю своe тело, с какой скоростью мне нужно бежать. Когда мне говорят не разгоняться быстрее 30 км/ч, я не разгоняюсь до 31 км/ч; остаюсь на 30. Я знаю, когда устаю, когда не стоит тренироваться, когда стоит и когда нужно стать сильнее. В последние три-четыре года я знаю это наизусть.

Чего мне не захочется есть, когда я завершу карьеру? Что касается гамбургеров и пиццы, то они всегда присутствуют после матчей. Не каждый раз, но чаще всего после игр.

Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей. Я не ем слишком много шоколада, так что всe в порядке. Но я всe ещe ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится», – сказал Дембеле.

  • 28-летний Дембеле победил в голосовании испанца Ламина Ямаля, ставшего вторым, и португальца Витинью.
  • В прошлом сезоне он провел за парижский клуб 53 матча, забил 35 голов, сделал 16 ассистов.

Еще по теме:
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
Реакция Мостового на «Золотой мяч» Дембеле 1
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
Источник: FourFourTwo
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Дембеле Усман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
08:51
Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами»
08:30
Реакция Мостового на поведение Глушенкова
08:17
Ташуев – о Станковиче: «Он до конца не понимает, что такое «Спартак»
08:03
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
07:50
Новый обладатель «Золотого мяча», скандальная победа ЦСКА, расширенный состав сборной России и другие новости
01:40
Реакция Мостового на «Золотой мяч» Дембеле
01:27
1
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
01:21
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
01:15
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
01:01
Все новости
Все новости
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
01:15
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
01:01
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
00:50
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
00:27
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
11
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
Вчера, 23:11
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
4
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
Вчера, 21:50
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
Вчера, 20:23
3
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
Вчера, 20:08
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
Вчера, 10:59
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
Вчера, 09:28
1
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
21 сентября
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
21 сентября
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
2
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
ВидеоСафонов рассказал о произошедших изменениях в жизни
15 сентября
2
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
14 сентября
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
14 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 