Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле после завоевания «Золотого мяча» рассказал о питании после игр.

«Поскольку я пришeл в «Барселону», имея за плечами всего полтора года профессиональной карьеры, я не особо много ходил в спортзал, а сразу выходил на поле полным энергии.

После одной травмы, двух, трeх, четырeх понимаешь, что нужно заботиться о своeм теле, что футбол высокого уровня – это серьeзный вызов, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Понимаешь, что случиться может всe.

Я понял, что нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться, хорошо спать. Я всe это понял. И вот, теперь в «Пари Сен-Жермен» это приносит свои плоды. Я счастлив.

Сейчас я прекрасно знаю своe тело, с какой скоростью мне нужно бежать. Когда мне говорят не разгоняться быстрее 30 км/ч, я не разгоняюсь до 31 км/ч; остаюсь на 30. Я знаю, когда устаю, когда не стоит тренироваться, когда стоит и когда нужно стать сильнее. В последние три-четыре года я знаю это наизусть.

Чего мне не захочется есть, когда я завершу карьеру? Что касается гамбургеров и пиццы, то они всегда присутствуют после матчей. Не каждый раз, но чаще всего после игр.

Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей. Я не ем слишком много шоколада, так что всe в порядке. Но я всe ещe ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится», – сказал Дембеле.