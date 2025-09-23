Реакция Мостового на «Золотой мяч» Дембеле

Александр Мостовой прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«Это была одна из самых сложных церемоний. Я лично не знал, кого выбирать. Все могут, но и все не дотягивают. Очень трудно.

Дали Дембеле, потому что Лигу чемпионов выбрали: Луис Энрике – лучший тренер, Доннарума – лучший вратарь, а Усман получил «Золотой мяч». Но все претенденты все равно даже не близки к Месси и Роналду.

Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, ведь бразилец выдал сумасшедший сезон. Но он в итоге только пятый. В общем, дали и дали. Из первой десятки любой заслуживал», – сказал Мостовой.