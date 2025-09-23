Дембеле расплакался после получения «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не сдержал слез, когда ему вручили «Золотой мяч».

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«Я горд и очень счастлив. Это невероятно. Я не хотел плакать, но не получилось [сдержать слезы]. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох.

Я ничего не знал до самого конца, хотя и пытался получить информацию от сотрудников клуба. Я собираюсь отпраздновать этот прекрасный вечер», – сказал Дембеле.

Фото: твиттер Ballon d'Or