Дембеле расплакался после получения «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не сдержал слез, когда ему вручили «Золотой мяч».
- Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
- В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
- Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.
«Я горд и очень счастлив. Это невероятно. Я не хотел плакать, но не получилось [сдержать слезы]. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох.
Я ничего не знал до самого конца, хотя и пытался получить информацию от сотрудников клуба. Я собираюсь отпраздновать этот прекрасный вечер», – сказал Дембеле.
Фото: твиттер Ballon d'Or
Источник: L’Equipe