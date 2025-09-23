Введите ваш ник на сайте
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»

Сегодня, 00:50

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле произнес речь после получения «Золотого мяча».

  • Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
  • В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«У меня просто нет слов. Потрясающие чувства. Я горжусь тем, чего достиг. Это был невероятный год.

Хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, тренера, весь клуб.

Я также благодарен своим партнерам. Мы выиграли почти все, а вы всегда поддерживали меня. Этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды.

Спасибо семье, которая всегда поддерживала меня, моему агенту, который всегда верил в меня. Он говорил, что однажды я выиграю «Золотой мяч».

Это не было моей целью на карьеру, но все-таки получить «Золотой мяч» – нечто исключительное», – сказал Дембеле.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Дембеле Усман
