Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле произнес речь после получения «Золотого мяча».

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«У меня просто нет слов. Потрясающие чувства. Я горжусь тем, чего достиг. Это был невероятный год.

Хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, тренера, весь клуб.

Я также благодарен своим партнерам. Мы выиграли почти все, а вы всегда поддерживали меня. Этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды.

Спасибо семье, которая всегда поддерживала меня, моему агенту, который всегда верил в меня. Он говорил, что однажды я выиграю «Золотой мяч».

Это не было моей целью на карьеру, но все-таки получить «Золотой мяч» – нечто исключительное», – сказал Дембеле.