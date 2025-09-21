Введите ваш ник на сайте
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»

21 сентября, 19:32
7

Экс-спартаковец Александр Мостовой верит в дальнейший подъем команды по турнирной таблице.

  • В 9-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Крылья Советов» (2:1).
  • Москвичи поднялись на 5-е место.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Как я уже и говорил после первого и второго туров, «Спартак» будет наверху точно. С таким составом иначе нельзя. Играют живые люди. Футбол – это не наука.

Скоро «Спартак» поднимется еще выше в турнирной таблице, 100 процентов. Сегодня они уже пятые, скоро попадут в первую тройку», – сказал Мостовой.

Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди» 11
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин» 9
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
subbotaspartak
1758473000
Мостовой.... с головой...
Ответить
Тинез Розоп
1758474287
Осталось ещё двух защитников на напов заменить и будет всё ок…(наш может и до такого додуматься)
Ответить
bset
1758474969
Прогноз Мостового: Спартак в тройке, потому что тренирует футбольный человек, а Краснодар вылетит в ФНЛ, потому что там не футбольный.
Ответить
Цугундeр
1758476094
)) Где-то подсыпали корма и туалетной бумаги нарвали в аквариум. Беги ,хомяк ангорский.)
Ответить
Константин-Шапкин-google
1758476309
Надеемся, Саша!
Ответить
Spartak_forv@
1758476986
Мостовой ещё в июне говорил,что в декабре будет зима
Ответить
Прокс
1758509020
Вылет в Пердив!! Через стыки !!! Это оптимистично!!!
Ответить
