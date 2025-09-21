Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»

Экс-спартаковец Александр Мостовой верит в дальнейший подъем команды по турнирной таблице.
- В 9-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Крылья Советов» (2:1).
- Москвичи поднялись на 5-е место.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
«Как я уже и говорил после первого и второго туров, «Спартак» будет наверху точно. С таким составом иначе нельзя. Играют живые люди. Футбол – это не наука.
Скоро «Спартак» поднимется еще выше в турнирной таблице, 100 процентов. Сегодня они уже пятые, скоро попадут в первую тройку», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»