«Спартаку» предложили стратегию тотальной перезагрузки

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин считает, что клубу нужна перезагрузка.

«Отставка Деяна Станковича назрела давно, но новый тренер, даже если с ним угадают, даст временный эффект. Уйдут симптомы, но болезнь останется. И дальше по кругу.

Если «Спартак» хочет разорвать этот замкнутый круг, он должен перестать перезагружаться наполовину, меняя то тренера, то спортивного директора. Нужна тотальная перезагрузка.

Отойти от дел должны люди, которые уже второй раз обожглись с тренером и страдают непреодолимой тягой к продлению контракта с теми, кто еще ничего не доказал.

В клубе должен быть сформирован скаутский отдел, который будет вести селекцию. Селекция – это не Жедсон за 27 миллионов евро, а Сычев и Жирков из второй лиги. И Жедсоны тоже.

Академию надо отстраивать и настраивать с нуля. Начать следует с увольнения всех заслуженных мужиков. Еще можно и даже нужно позвать священника. На всякий случай.

Вслед за Станковичем покинуть клуб должны все, кто так или иначе управлял им последние три года. Если этого не будет – а этого не будет – через год-полтора здесь будет аналогичный пост.

Но это не отменяет того факта, что с этим тренером надо прощаться», – написал Борзыкин.