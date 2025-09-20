Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартаку» предложили стратегию тотальной перезагрузки

Сегодня, 15:56
4

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин считает, что клубу нужна перезагрузка.

«Отставка Деяна Станковича назрела давно, но новый тренер, даже если с ним угадают, даст временный эффект. Уйдут симптомы, но болезнь останется. И дальше по кругу.

Если «Спартак» хочет разорвать этот замкнутый круг, он должен перестать перезагружаться наполовину, меняя то тренера, то спортивного директора. Нужна тотальная перезагрузка.

Отойти от дел должны люди, которые уже второй раз обожглись с тренером и страдают непреодолимой тягой к продлению контракта с теми, кто еще ничего не доказал.

В клубе должен быть сформирован скаутский отдел, который будет вести селекцию. Селекция – это не Жедсон за 27 миллионов евро, а Сычев и Жирков из второй лиги. И Жедсоны тоже.

Академию надо отстраивать и настраивать с нуля. Начать следует с увольнения всех заслуженных мужиков. Еще можно и даже нужно позвать священника. На всякий случай.

Вслед за Станковичем покинуть клуб должны все, кто так или иначе управлял им последние три года. Если этого не будет – а этого не будет – через год-полтора здесь будет аналогичный пост.

Но это не отменяет того факта, что с этим тренером надо прощаться», – написал Борзыкин.

  • У «Спартака» 5 побед в 12 матчах сезона.
  • Москвичи идут в РПЛ 8-ми.
  • Клуб планирует заменить Станковича Владимиром Ивичем, тренировавшим «Краснодар».

Еще по теме:
Раскрыт состав совета директоров «Спартака» 2
РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак» 6
Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу 1
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Спартак
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1758375173
Спартака ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ может только ПЕРДИВ! Ну Ржу ни могу!!!...)))
Ответить
FCSpartakM
1758375434
1) Миша опять не закусывает? Может священника назначить тренером еще? Некоторым людям просто не дано мыслить по-взрослому. Что Алла, что Кузьмич, что этот просто сотрясают воздух рядовыми фразами. По факту, люди которые вкладывают деньги ничего ни ему, ни второму, ни третьему ничего не должны. Кого не назначить эти товарищи будут ныть. Борзыкин каждый свой эфир еще времен Карреры травил Фернандо -одного из ключевых игроков ФКСМ того периода. Сейчас спортдир реально проделал хорошую работу и привел за это ТО пол команды, по цене меньше ее рыночной стоимости вкупе.
Ответить
Интерес
1758377402
"В клубе должен быть сформирован скаутский отдел, который будет вести селекцию. Селекция – это не Жедсон за 27 миллионов евро, а Сычев и Жирков из второй лиги. И Жедсоны тоже." Так И, ,или НЕ?
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Раскрыт состав совета директоров «Спартака»
16:46
2
РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак»
16:28
6
Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу
15:42
1
Стало известно, кто принимает ключевые решения в «Спартаке» – ему 75 лет
15:34
1
«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»
15:17
4
Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»
14:44
10
Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»
14:13
13
Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры
14:00
1
В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде
13:03
1
Все новости
Все новости
РПЛ раскритиковали за расписание матчей
17:25
«Беспредел»: Шпилевский – после поражения от «Ахмата»
17:15
1
Черчесов прокомментировал вырванную победу над «Пари НН»
17:07
Гандри из «Ахмата» выразил восхищение Черчесовым
16:55
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Кураньи поделился эмоциями от возвращения в Москву
16:00
4
«Спартаку» предложили стратегию тотальной перезагрузки
15:56
4
«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»
15:17
4
Определена самая грубая команда РПЛ
14:59
9
Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»
14:44
10
Солари объяснил агрессивное поведение Станковича
14:36
Титов опасается, что Станкович психанет и покинет Россию
14:22
5
Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»
14:13
13
Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры
14:00
1
Джикия хочет вернуться в «Спартак»
13:47
3
Угальде заявил, что агрессивное поведение Станковича помогает «Спартаку»
13:33
2
В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде
13:03
1
В «Локо» обозначили, за сколько готовы продать Батракова
12:55
5
КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича
12:45
20
Погребняк ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
12:37
2
Полный список европейских клубов, которые заинтересованы в Умярове
12:29
7
Где смотреть матч «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:26
Где смотреть матч «Балтика» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:24
Где смотреть матч «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:22
Испанский тренер, с которым «Спартак» провел переговоры, усомнился в идеях Гвардиолы: «Они плохие»
12:21
Где смотреть матч «Оренбург» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
12:19
Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин
12:04
4
Угальде высказался о потенциальном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне
11:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 