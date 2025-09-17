Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хомуха сказал, может ли ЦСКА повторить негативный опыт «Зенита» с покупкой латиноамериканцев

Хомуха сказал, может ли ЦСКА повторить негативный опыт «Зенита» с покупкой латиноамериканцев

Сегодня, 13:15

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о покупке красно-синими большого количества латиноамериканцев в летнее трансферное окно.

– В ЦСКА в это трансферное окно пришло шесть новых латиноамериканских футболистов, как вы считаете, не помешает ли такой увеличенный состав иностранцев в команде развитию молодого русского костяка армейцев: Кисляка, Глебова, Лукина, Абдулкадырова?

– Нет, теперь всe будет определяться в конкурентной борьбе: кто будет лучше, тот и будет играть.

– Некоторые эксперты боятся повторения опыта «Зенита», где на этом фоне возникали конфликты и недопонимания.

– Не вижу причин, что в ЦСКА может быть такая история. Здесь другая структура. «Зенит» просто забрасывает деньгами и тратит большие суммы на трансферы, а ЦСКА пытается приобрести молодых и перспективных игроков, которых в будущем можно будет продать с выгодой.

  • В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили восемь новых футболистов: защитники Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, полузащитники Матеус Алвес, Матия Попович и Лионель Верде, вингеры Даниэль Руис, Энрике Кармо и Глеб Пополитов.

Еще по теме:
Роша высказался о конфликте с Соболевым
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
1
Названы сроки, когда Россию могут допустить до международных турниров
13:30
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
13:10
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
1
Список стран, выступивших за возвращение России
12:39
1
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
4
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры
12:00
6
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Все новости
Все новости
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» с Карпиным
13:26
Хомуха сказал, может ли ЦСКА повторить негативный опыт «Зенита» с покупкой латиноамериканцев
13:15
В «Сосьедаде» оценил вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
3
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
3
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
19
Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею»
01:00
Мостовой объяснил результаты «Зенита»
Вчера, 23:48
3
Дивеев выбрал между чемпионством с ЦСКА и финалом ЧМ со сборной России
Вчера, 23:13
2
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
Вчера, 22:53
2
ВидеоЛахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна
Вчера, 22:36
3
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
Вчера, 22:25
19
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
Вчера, 21:38
2
«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за 18-летнего бразильца
Вчера, 21:10
4
Оценки Бубнова «Спартаку» за дерби с «Динамо» – есть 2 «двоечника»
Вчера, 20:48
3
Мостовой объяснил, что дает «Спартаку» поведение Станковича
Вчера, 20:30
1
Инвалида избили до смерти из-за спора о худшей команде Смолова
Вчера, 20:14
10
Реакция Угальде на возможность стать лучшим игроком КОНКАКАФ
Вчера, 19:57
Станковичу посоветовали «срочно ложиться в дурку»
Вчера, 19:47
6
Канчельскис посчитал, сколько команд «убил» Талалаев
Вчера, 19:30
4
Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду
Вчера, 19:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 