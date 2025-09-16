«Агония некогда могучего гегемона»: «Зениту» предрекли скорый крах

Блогер Михаил Борзыкин заметил увеличение скандалов вокруг «Зенита».

«Что характерно, последние резонансные скандалы ведут именно в «Зенит». Бывшие игроки других клубов тоже, бывает, высказываются не совсем комплиментарно, но, во-первых, такого не было давно, во-вторых, уровень токсичности несопоставим.

Тут же сначала Клаудиньо рыдал в подушку, вспоминая, как его насильно держали в клубе, выдали паспорт и вручили несколько чемоданов денег. Конечно, позже бразилец, получив по шее от агентов, включил заднюю и даже посетил матч сборной России.

Теперь Ракицкий, от которого Дзюба, собирая идеального футболиста, взял бы интеллект (смайлы по вкусу), вонзил нож в историю клуба. Был уважаем, неоднократно целован Оздоевым, деньгами заправлен по самую макушку… и вот такой страшный приговор.

Мне кажется, это все не случайно. Эти истории показывают, насколько все шатко там, где объединяющим фактором выступают деньги, а кроме денег нет больше ничего. Ни семьи, ни души, ни идеи. Только огромная куча бабла, из которой произрастает лицемерие.

Симптом-то, согласитесь, очень даже тревожный. И крайне важный для глубокого понимания нынешней агонии некогда могучего гегемона. Думали – крепость, оказалось – дорогая декорация. И это еще Вендел с Жерсоном не высказались. Придет и их время», – написал Борзыкин.