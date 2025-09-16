В «Динамо» рассказали о помощи от Романа Ротенберга

Хоккейный функционер и тренер Роман Ротенберг участвует в работе футбольного «Динамо».

Об этом рассказал генеральный директор москвичей Павел Пивоваров.

– Недавно Роман Ротенберг выразил готовность помочь Валерию Карпину в футбольном «Динамо», клуб готов принять эту помощь?

– Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича!

– В каком виде?

– В виде советов.