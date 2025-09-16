Мостовой предсказал место «Динамо» по итогам сезона

Александр Мостовой не верит в чемпионские амбиции московского «Динамо».

«Я был немного удивлен, когда назначали Карпина в «Динамо» и все кричали: «Вот теперь, теперь, теперь!» Что теперь‑то? Что изменится? Состав тот же, при Личке они на первое место могли претендовать.

Поэтому я думаю, что вряд ли можно ожидать, что «Динамо» сейчас взлетит и будет играть. Ничего удивительного нет. Я вижу «Динамо» в пятерке максимум», – сказал Мостовой.