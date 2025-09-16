Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

– Вы смотрели матч «Динамо» – «Спартак», все ли вам понравилось?

– Я думаю, не было тех игр, когда нравится всe. Эта игра не исключение, потому что что‑то понравилось, что‑то нет. Игра была так себе. Многие говорят, те, кто смотрел на стадионе и по телевизору, что все было замечательно. Потому что были голы, моменты, удаление главного тренера в очередной раз. Как зрителю – игра понравилась, как футболисту – как и всегда, не все нравится.

– Кто вам больше понравился?

– Исходя из моментов, всe‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунeв спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все красно‑белые радовались.