Лещенко заявил о внутренних проблемах в «Динамо»: «Все это очень нервирует»

Певец Лев Лещенко, болеющий за «Динамо», высказался о проблемах московской команды.

В субботу динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» – 2:2.

Они идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.

«Старт «Динамо» получился не очень удачным, если не совсем не удачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют.

Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого «Динамо» выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со «Спартаком» немного подсобрались, и если бы не две ошибки…

Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов – катастрофа! Но у «Динамо» также многовато травмированных игроков, на скамейке – несколько иностранцев и молодeжь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.

Но главное не это, главное – настрой. Какая-то неразбериха выводит из себя не только игроков, но и болельщиков. Всe это очень нервирует, поскольку мы по-настоящему поддерживаем и любим свою команду.

Надеюсь, что следующие четыре игры будет успех. График для «Динамо» благополучный. Однако надежды на призовые места и тем более – на чемпионство уже не остаeтся», – сказал Лещенко.