Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Дубль у «Динамо» в матче оформил Бителло, отличившийся на 26-й и 45+3-й минутах.

У «Спартака» два гола забил Ливай Гарсия на 19-й и 63-й.

В конце 1-го тайма у «Спартака» удалили главного тренера Деяна Станковича.

«Думаю, многие остались довольны результатом сегодняшней игры. Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты. Я думал, что все‑таки «Спартак» сможет выиграть с разницей в один мяч.

Но «Динамо» тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат», – сказал Мостовой.