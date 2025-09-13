«Реал» пожалуется в ФИФА на судейство в Ла Лиге

Клубное телевидение «Реала» заявило, что «сливочные» обратятся в ФИФА из-за судейства матчей команды в чемпионате Испании.

Сегодня мадридцы в гостях победили «Реал Сосьедад» в 4-м туре Примеры со счетом 2:1. На 32-й минуте защитник «сливочных» Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Оярсабаля. Главный судья Хесус Хиль Мансано показал игроку «Реала» прямую красную карточку, хотя другой игрок обороны гостей Эдер Милитао находился всего в нескольких метрах от Хейсена.

Судья ВАР Фигероа Васкес решил не вызывать Мансано для просмотра эпизода.

На клубном телевидении «Реала» заявили, что клуб направит жалобу в ФИФА из-за судейских ошибок в первых четырех турах Ла Лиги, а также в прошлом сезоне.

«Эта лига – позор, с учетом того, что случилось на этот раз. «Реал» остался в меньшинстве. Хейсен был удален с поля, а Хаби [Алонсо] получил желтую карточку, очевидно, потому, что он был возмущен, как и все болельщики «Реала». Это позор для турнира.

Они снова исказили реальность. Они в очередной раз превратили эпизод, который не поддается интерпретации, в нечто поддающееся трактовкам, так же, как ранее они сделали это в случае с Ардой Гюлером.

Подождем следующего выступления представителя [судейского комитета], чтобы узнать, как они проанализируют этот эпизод. В любом случае, даже если они признают явную ошибку, это не поможет. Хейсен – не последний игрок. Они искажают реальность и оправдывают подобные вещи.

Каковы последствия? Мы их увидим, но они исказили реалии эпизода, который мог стать решающей в этом матче», – говорили ведущие клубного телевидения «Реала».

Также были показаны кадры работы Фигероа Васкеса и Хесуса Хиля Мансано на матчах команды в прошлом сезоне. Его сопроводили таким комментарием: «Это Фигероа Васкес, и это позор для турнира.

Учитывая то, что только что случилось в Сан-Себастьяне, и то, что мы только что видели на видео с Хилем Мансано и Фигероа Васкесом, было бы справедливо выдать запретительный судебный приказ в отношении этих двух лиц».

По заявлению ведущих, жалоба в ФИФА будет подана, «чтобы происходящее было принято к сведению и проанализировано».