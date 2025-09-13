Игонин определил, у кого больше шансов на победу в дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Мне кажется, что у «Спартака» сейчас ситуация лучше, чем у «Динамо». Был сложный период, который клуб прошeл, но и в команде достаточно качественные футболисты. Тот же Жедсон сразу же вошeл в игру и взял на себя в атаке лидерские качества. Я считаю, что у «Спартака» больше шансов на победу в предстоящем матче. Однако это старейшее дерби, в котором могут быть разные результаты.

Первая игра Валерия Карпина в качестве тренера «Динамо» против «Спартака» притягивает интерес, но не думаю, что он будет что-то об этом рассказывать и надо поднимать активы. Да, он был футболистом «Спартака», который давал результат. Но сейчас это никому не объяснить», – сказал Игонин.