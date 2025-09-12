Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, с каким счетом закончится матч 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Спартак» приблизит увольнение Карпина. Мне все-таки кажется, что сегодняшний «Спартак», к моему огромному сожалению, намного сильнее, чем сегодняшнее «Динамо».

Я думал, что у «Динамо» будет все лучше. Мне кажется, будет очень открытый футбол. Прогноз – победа «Спартака», 2:1», – сказал Гурцкая.