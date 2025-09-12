Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, с каким счетом закончится матч 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Спартак» приблизит увольнение Карпина. Мне все-таки кажется, что сегодняшний «Спартак», к моему огромному сожалению, намного сильнее, чем сегодняшнее «Динамо».
Я думал, что у «Динамо» будет все лучше. Мне кажется, будет очень открытый футбол. Прогноз – победа «Спартака», 2:1», – сказал Гурцкая.
- Столичное дерби пройдет на «ВТБ Арене» в субботу, 13 сентября, в 16:45 мск.
- Перед очной игрой «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ, а «Спартак» – 7-е.
Источник: «Это футбол, брат!»