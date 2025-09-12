Бразильский новичок ЦСКА обратился к болельщикам

Новый игрок ЦСКА Энрике Кармо дал первый комментарий после перехода из «Сан-Паулу».
«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам. Очень хочу сыграть первый матч за ЦСКА.
Дебютировать – это то, что я хочу сейчас больше всего. Я очень этого хочу, хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам», – сказал 18-летний бразилец.
- Сообщалось, что трансфер правого вингера обойдется армейцам в 6,2 млн долларов + 25 процентов от суммы его перепродажи.
- Контракт с новичком подписан до лета 2030 года.
- Он выбрал 37-й игровой номер.
- На взрослом уровне Кармо сделал 1 голевую передачу в 7 матчах.
Источник: телеграм-канал ЦСКА