Бразильский новичок ЦСКА обратился к болельщикам

Новый игрок ЦСКА Энрике Кармо дал первый комментарий после перехода из «Сан-Паулу».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам. Очень хочу сыграть первый матч за ЦСКА.

Дебютировать – это то, что я хочу сейчас больше всего. Я очень этого хочу, хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам», – сказал 18-летний бразилец.