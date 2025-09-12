Введите ваш ник на сайте
Бразильский новичок ЦСКА обратился к болельщикам

Сегодня, 00:24

Новый игрок ЦСКА Энрике Кармо дал первый комментарий после перехода из «Сан-Паулу».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам. Очень хочу сыграть первый матч за ЦСКА.

Дебютировать – это то, что я хочу сейчас больше всего. Я очень этого хочу, хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам», – сказал 18-летний бразилец.

  • Сообщалось, что трансфер правого вингера обойдется армейцам в 6,2 млн долларов + 25 процентов от суммы его перепродажи.
  • Контракт с новичком подписан до лета 2030 года.
  • Он выбрал 37-й игровой номер.
  • На взрослом уровне Кармо сделал 1 голевую передачу в 7 матчах.

Еще по теме:
ЦСКА купил бразильского вингера 2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
ЦСКА забрал из «Наполи» сербского таланта 1
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
