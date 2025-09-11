Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перейдет в ЦСКА. Как сообщает «Матч ТВ», игрок не собирается менять команду.

«Дмитрия все устраивает в «Локомотиве», он хочет здесь остаться и готов спокойно и без спешки вести переговоры с клубом о продлении контракта, который завершается по окончании сезона. Также футболист дал понять, что переход в ЦСКА его не интересует», – сообщил источник.