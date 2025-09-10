Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от изучения французского языка.
«Вернулся на днях в Париж и в свою привычную рутину!
А сегодня возобновил свои уроки иностранных языков. Понял, что регулярно нахожу что-то интересное во французском языке и вообще во Франции, поэтому возникла идея делиться с вами своими эмоциями и новыми знаниями.
Одно из моих первых разочарований – это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» – французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают своe же «французское» слово. Если честно, то знают, но совершенно в другом значении.
В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле.
Но в голове легко складывается картинка почему именно это слово закрепилось за оконными шторами», – написал Сафонов.
- «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» в июле прошлого года за 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за парижан 17 матчей, пропустил 13 голов, сыграл в 7 встречах на ноль.
- В этом сезоне россиянин еще не выходил на поле в составе «ПСЖ».