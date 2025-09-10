Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как относился к разговорам о возможном уходе из клуба.
– Когда болельщики смогут увидеть вас играющим за «ПСЖ»? Делаете всe, чтобы выходить в стартовом составе?
– Этот вопрос должен быть не ко мне. Естественно, я понимаю, чего от меня требуют, и я знаю, что мне нужно делать, поэтому я стараюсь доказывать свою состоятельность и то, что мне можно доверить место в воротах.
– Разговоры о вашем якобы уходе сильно нервировали, беспокоили? Или не обращали внимания?
– Я думаю, что это нервировало тех, кто читал [новости]; может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду [улыбается].
– Мы знаем, что Матвей Сафонов – это тот человек, который не привык сдаваться и опускать руки раньше времени, человек, который идет до конца.
– Всегда говорил о том, что я поехал в Европу за трудностями. И странно, когда я получаю эти трудности, от них уезжать и их избегать. Думаю, что это не то, к чему нужно стремиться мне лично.
- «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» в июле прошлого года за 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за парижан 17 матчей, пропустил 13 голов, сыграл в 7 встречах на ноль. В этом сезоне россиянин еще не выходил на поле в составе «ПСЖ».