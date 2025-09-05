Ветерану ЦСКА стало плохо во время матча с «Краснодаром» – он умер через четыре дня

ЦСКА сообщил о смерти Геннадия Штромбергера. Бывший нападающий армейцев скончался в четверг, 4 сентября.

Штромбергеру стало плохо в воскресенье в ходе домашней игры с «Краснодаром» (1:1) – в результате его госпитализировали.

«Жаль Геннадия, хороший был футболист. Ему стало плохо на стадионе во время матча с «Краснодаром» – его увезли в больницу на скорой.

Там ему сделали все анализы: не знаю, что к чему там было. Но вроде Гене полегчало, и он выписался.

Я несколько дней назад как раз с ним разговаривал, спросил: «Зачем, Ген, выписался? Полежал бы спокойно, обследовался бы».

Но он отвечал: «Алексеич, всe в порядке. Зачем? Мне намного лучше». И вот теперь такая печальная новость», – рассказал другой ветеран ЦСКА Владимир Пономарев.