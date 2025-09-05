Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ветерану ЦСКА стало плохо во время матча с «Краснодаром» – он умер через четыре дня

Ветерану ЦСКА стало плохо во время матча с «Краснодаром» – он умер через четыре дня

5 сентября, 22:48
4

ЦСКА сообщил о смерти Геннадия Штромбергера. Бывший нападающий армейцев скончался в четверг, 4 сентября.

Штромбергеру стало плохо в воскресенье в ходе домашней игры с «Краснодаром» (1:1) – в результате его госпитализировали.

«Жаль Геннадия, хороший был футболист. Ему стало плохо на стадионе во время матча с «Краснодаром» – его увезли в больницу на скорой.

Там ему сделали все анализы: не знаю, что к чему там было. Но вроде Гене полегчало, и он выписался.

Я несколько дней назад как раз с ним разговаривал, спросил: «Зачем, Ген, выписался? Полежал бы спокойно, обследовался бы».

Но он отвечал: «Алексеич, всe в порядке. Зачем? Мне намного лучше». И вот теперь такая печальная новость», – рассказал другой ветеран ЦСКА Владимир Пономарев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimag
1757102277
Помним, любим, скорбим.
Ответить
b1rins
1757103965
Нафига он ваще в 70 лет на поле выходил ?
Ответить
trener7
1757135863
Земля ему пухом
Ответить
Plyash
1757155714
Царство небесное тебе , Гена . Качественный был футболист .
Ответить
