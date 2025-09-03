Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о перспективах «Спартака» в сезоне РПЛ-2025/26.

«Я сейчас думаю, как на все это смотрит «Краснодар». Действующий чемпион, состав сохранили, свежую кровь добавили.

У «Зенита» перестановки в руководстве, «Спартак» меняет схему. «Локомотив» стабилен, однако он стабилен и в своих проблемах.

При всей симпатии к Станковичу, мне кажется, «Спартаку» будет тяжело достать «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, хотя хотелось бы», – сказал Шнякин.