Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о перспективах «Спартака» в сезоне РПЛ-2025/26.
«Я сейчас думаю, как на все это смотрит «Краснодар». Действующий чемпион, состав сохранили, свежую кровь добавили.
У «Зенита» перестановки в руководстве, «Спартак» меняет схему. «Локомотив» стабилен, однако он стабилен и в своих проблемах.
При всей симпатии к Станковичу, мне кажется, «Спартаку» будет тяжело достать «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, хотя хотелось бы», – сказал Шнякин.
- «Спартак» набрал 11 очков в 7 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.
Источник: «Чемпионат»