Генич: «Зенит» – это не команда»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о проблемах «Зенита».
«Пока «Зенит» – это фамилии. Это не команда, это просто фамилии. Вот мы смотрим на состав и восторгаемся. Вау, вот это перечень игроков, а тут у Семака головная боль, как угадать со стартовым составом.
Сейчас еще будет сложнее с Дугласом Сантосом легионером. Но это пока фамилии, и они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда?
Вот «Балтика» – это да, она играет как команда», – заявил Генич.
- «Зенит» набрал 12 очков в 7 турах РПЛ.
- Петербуржцы занимают 5-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла.
Источник: «Коммент.Шоу»