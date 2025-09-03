Генич: «Зенит» – это не команда»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о проблемах «Зенита».

«Пока «Зенит» – это фамилии. Это не команда, это просто фамилии. Вот мы смотрим на состав и восторгаемся. Вау, вот это перечень игроков, а тут у Семака головная боль, как угадать со стартовым составом.

Сейчас еще будет сложнее с Дугласом Сантосом легионером. Но это пока фамилии, и они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда?

Вот «Балтика» – это да, она играет как команда», – заявил Генич.