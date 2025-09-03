В ЦСКА раскрыли сумму, заработанную на трансферах за 10 лет

Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов оценил трансферный баланс клуба.

«Вообще трансферные компании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других. Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около 60 миллионов евро в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит», – сказал Шипов.