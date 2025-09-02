Пономарев спрогнозировал итоговое место «Спартака» в сезоне РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не попадет в число призеров чемпионата России-2025/26.
«У «Спартака» в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА.
В этом году чемпионом «Спартак», конечно, не станет. Но к этому стремиться надо.
Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми», – сказал Пономарев.
- «Спартак» набрал 11 очков в 7 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.
Источник: «Спорт-Экспресс»