Пономарев спрогнозировал итоговое место «Спартака» в сезоне РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не попадет в число призеров чемпионата России-2025/26.

«У «Спартака» в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА.

В этом году чемпионом «Спартак», конечно, не станет. Но к этому стремиться надо.

Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми», – сказал Пономарев.