Гендиректор «Спартака»: «Сейчас неправильно говорить о чемпионстве»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о целях команды на сезоню

«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель.

Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока еще не там, где должны быть. Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», – сказал Малышев.