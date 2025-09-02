Гендиректор «Спартака»: «Сейчас неправильно говорить о чемпионстве»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о целях команды на сезоню
«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель.
Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока еще не там, где должны быть. Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», – сказал Малышев.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 11 очками после 7 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»