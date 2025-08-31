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  • Оправдания «Спартака» по поводу концерта «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

Оправдания «Спартака» по поводу концерта «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

31 августа 2025, 10:24
12

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал проведение концерта «Ленинграда» на «Лукойл Арене».

– Будет ли запрет группе «Ленинград» на исполнение песни «в Зените»?

– Мы разберeмся с этим (улыбается).

– Как вы допустили это?

– Есть задача – заполнять арену. Приводить сюда популярных музыкантов. Сейчас в России выбор не очень большой из тех музыкантов, которые реально могут заполнить целиком арену и привести сюда десятки тысяч зрителей. Это работа нашей коммерческой службы. Я рассчитываю, что всe пройдeт спокойно, без напряжения.

  • «Ленинград» – петербургская группировка во главе с Сергеем Шнуровым.
  • Концерт на «Лукойл Арене» состоится 26 июня.
  • В это время в РПЛ будет межсезонье.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (12)
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...короче
1756627146
...гр. Ленинград со Шнуром - не западло! И в кайф!...
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АК 68
1756627927
Какое оправдание? Журналист, который задавал вопрос - кто, министр культуры, чтобы перед ним оправдываться, один спросил, другой ответил. Бомбардиру не стоит искажать своими заголовками сути сказанного.
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SLADE2019
1756628220
Журналист, который пусть и не министр культуры (по уму, ему может быть это сто лет не надо), правильно спросил - как такое допустили. И будет позор, если этот с позволения сказать певец исполнит песню про вшиварей. С другой стороны, все происходящее нормально вписывается в ту задницу, что происходит в клубе при этих горе-менеджерах.
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За что бан ?
1756628249
Парнокопытные просто любят зажигать под творчество Шнурова .Особенно под "...Сине-бело-голубое небо - Питер, Вместе смело, солнце светит нам в Зените...."
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Cleaner
1756628708
Когда в Москве был нормальный мэр МУЖИК Лужков Юрий Михайлович, группу Ленинград во главе с ее алкашом похабником Шнуром в Москву вообще не пускали. А теперь Спартак им свой стадион отдал. Чтобы Шнур новую свиноту выращивал. СТЫДНО за Спартак...(((((((((((((((
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АлексМак
1756632286
Отличная новость! Респект Сергей Владимирович!
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edw7777
1756632449
Ну этому матершиннику, жлобу, бездарю и т.д. только в Москве и выступать. В Петербурге его не воспринимают.
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алдан2014
1756633283
Печально слышать такое от большого руководителя. Тем более родного Спартака. Пахнуло полным отстоем,безидейностью. Слушать матершинника Шнурова? Бред
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За что бан ?
1756633699
Все зыпырывщики на открывашку ломанутся - окультуриваться .)))))))
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