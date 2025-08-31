Оправдания «Спартака» по поводу концерта «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал проведение концерта «Ленинграда» на «Лукойл Арене».
– Будет ли запрет группе «Ленинград» на исполнение песни «в Зените»?
– Мы разберeмся с этим (улыбается).
– Как вы допустили это?
– Есть задача – заполнять арену. Приводить сюда популярных музыкантов. Сейчас в России выбор не очень большой из тех музыкантов, которые реально могут заполнить целиком арену и привести сюда десятки тысяч зрителей. Это работа нашей коммерческой службы. Я рассчитываю, что всe пройдeт спокойно, без напряжения.
- «Ленинград» – петербургская группировка во главе с Сергеем Шнуровым.
- Концерт на «Лукойл Арене» состоится 26 июня.
- В это время в РПЛ будет межсезонье.
Источник: «Чемпионат»