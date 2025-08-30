Раскрыто прозвище Бубнова во время игровой карьеры

Бывший оператор сборной СССР Евгений Маликов прокомментировал информацию о проблемах Александра Бубнова с психикой.

– Говорили, у Бубнова с психикой что-то.

– Мне многое стало понятно, когда он играл в «Ред Стар». Что-то не то с человеком. Я приехал во Францию, созвонились. Бубнов ко мне приходит. Он же там один, никому не нужен. У меня работа, что-то надо подготовить. А Бубнов сидит и сидит! Я не выдержал, сломался. Уже засыпаю – а он все не уходит. Просто невозможно!

– Выгнали его?

– Выгнал. Хотя это было непросто. «Саш, ты прости, у меня дела...». Ребята его «Пегвый» звали.