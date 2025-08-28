Лещенко разочарован результатами «Динамо» при Карпине

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался после кубкового поражения от «Крыльев Советов».

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцы проиграли в серии пенальти после ничьей 0:0 в основное время.

В РПЛ они идут на 7-м месте с 8 очками в 6 турах.

«Результаты у «Динамо» печальные очень. Сейчас даже немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. Такое состояние...

То, как команда играла вчера, это не футбол. Это нельзя назвать футболом вообще», – заявил Лещенко.