«Динамо» открывает школу в Буркина-Фасо

Сегодня, 15:18
1

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об открытии школы клуба в Буркина-Фасо.

«Динамо» открыло школу на Новой Риге. Район недешевый, там живет знать и богачи. Значит ли эта локация то, что вы не считаете футбол видом спорта для бедных?

– Мы действительно открываем футбольную школу в этой локации. У нас это будет 150-й школой-франшизой. Наша сеть охватывает более 25 российских регионов, более 60 городов, а также Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. Более того, в проработке даже открытие школы в Буркина-Фасо.

Всего в совокупности в динамовской системе занимаются футболом более пяти тысяч детей, которых мы никогда не делим по финансовому состоянию родителей. Все это дети, которые хотят играть в футбол, и мы будем делать все, чтобы у них была возможность всесторонне развиваться в «Динамо», приобщаться к истории и ценностями нашего клуба.

– С чем связано открытие школы в Буркина-Фасо?

– Любой коммерсант может купить франшизу «Динамо» и, если определенные критерии будут удовлетворены, открыть школу в любой точке мира. Вот и один наш партнер решил, что в Буркина-Фасо целесообразно открыть динамовскую школу.

  • За «Динамо» недавно выступал буркиниец Шарль Каборе.
  • «Динамо» идет в РПЛ 7-м.
  • Команда не становилась чемпионом с 1976 года.

Символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова 1
В «Алавесе» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Динамо»
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
acor94
1756210807
Правильно, пусть в Латвии тоже в футбол учатся играть.
