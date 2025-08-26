Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии форварда «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о том, сыграет ли его клиент со «Спартаком» 13 сентября.

«Сумеет ли Костя сыграть в первом матче после паузы на игры сборных, надо спрашивать у врачей. Гадать не хочу.

Пока все нормально, он тренируется с командой. Сыграет, как будет готов.

Никто не собирается выпускать его раньше времени. В «Динамо» следят за его состоянием», – заявил агент.