Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ: «Даже вопросов не возникает»

Пономарев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ: «Даже вопросов не возникает»

Вчера, 23:57
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко отозвался об игре и перспективах армейцев.

  • Столичная команда идет на 2-м месте в РПЛ с 14 очками в 6 турах.
  • Следующий соперник – лидирующий в чемпионате «Краснодар».

– ЦСКА поднялся на вторую строчку, обогнав «Локомотив». По игре «армейцы» сейчас больше нравятся, чем «железнодорожники»?

– Конечно. Они на голову выше по всем линиям. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает.

Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности. Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство.

– Челестини хвалит оборону ЦСКА, заявляя, что она сейчас одна из лучших в лиге. Вы согласны с этим?

– Да. Тем более «армейцы» взяли еще одного игрока – Жоао Виктора. Хороший парень. Вместе в Дивеевым они крепко будут держать центр обороны.

Он в подкатах хорошо работает. Самое главное – уметь внизу мяч отнимать. Бороться и медведь может. А вот сыграть аккуратно, чтобы не зацепить соперника, не привезти пенальти или штрафной – это редкое качество.

А он так играть умеет. Дивеев не такой пластичный, как Жоао. Так что это очень хорошее приобретение.

– Многие эксперты считают, что ЦСКА не хватает забивного форварда, но мы видим, что у команды и так все хорошо в атаке: 11 голов в 3 матчах. Алвес здорово проявляет себя. Может, не стоит никого покупать, раз и так все хорошо?

– Пока никто больше в нападение не нужен. Алвес хорош в подыгрыше, и Глебов тоже. Кирилл скоростной, хорошо бежит, глаза у него горят. Он проявляет большое желание все время играть и забивать. Да и Мусаев сейчас неплохо подключается. А нездоровая конкуренция ЦСКА тоже ни к чему.

– В следующем туре мы увидим битву за лидерство с «Краснодаром». Пишут, что «быки» выглядят по игре даже сильнее, чем в прошлом чемпионском сезоне. Они будут фаворитами?

– Южане тоже сделали приобретения для усиления. И это для них очень хорошо, потому что создалась серьезная конкуренция в команде.

Мне казалось, что «быки» могут посыпаться, потому что из того состава уже все выжали. А тут пришло пополнение. Но если говорить о предстоящем матче, ЦСКА будет играть на своем поле и добьется победы.

И не стоит смотреть на то, что в предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» 6:0. Там команда сейчас совсем плохая. Она потеряла концентрацию, потом плюнула. Вот и попала под раздачу. А южане разыгрались.

– «Локомотив» не причисляете к лидерам? Команда начала терять очки.

– «Железнодорожники» упадут. Ничего интересного в этой команде нет, кроме одного Батракова. Пока он еще не набегался. А когда его прихватят поближе, не дадут разбежаться, тогда «Локомотив» совсем сдуется.

Еще по теме:
Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали» 3
Пономарев сказал, сможет ли Миранчук усилить «Динамо» 6
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1756165571
Ой не к добру дед нахваливает
Ответить
Главные новости
«Зенит» избавился от легионера, «Спартак» хочет футболиста «Ромы», игроки РПЛ в сборной Бразилии и другие новости
01:35
Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии форварда «Динамо» в дерби со «Спартаком»
01:20
Жерсон четырьмя словами охарактеризовал футбол в РПЛ
01:00
Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но при одном условии
00:50
«Спартак» предложил контракт защитнику «Утрехта»
00:39
«Динамо» готово продать двух легионеров
00:13
АПЛ. «Ливерпуль» в большинстве вырвал победу над «Ньюкаслом» (3:2)
00:05
Пономарев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ: «Даже вопросов не возникает»
Вчера, 23:57
1
Карпин рассказал, почему Лунев не играет за «Динамо»
Вчера, 23:29
ВидеоТренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
Вчера, 23:11
Все новости
Все новости
Мостовой озвучил позицию по уходу Сперцяна из «Краснодара»
00:26
«Динамо» готово продать двух легионеров
00:13
Пономарев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ: «Даже вопросов не возникает»
Вчера, 23:57
1
Ташуев: «У меня идут переговоры с одним клубом не из РПЛ»
Вчера, 23:45
Карпин рассказал, почему Лунев не играет за «Динамо»
Вчера, 23:29
Червиченко высказался о сорвавшемся трансфере Сперцяна в Европу
Вчера, 23:00
3
Бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян ответил на вопрос о работе в «Спартаке»
Вчера, 22:49
Губерниев – о бывшем легионере «Зенита»: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова»
Вчера, 22:41
9
Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
Вчера, 22:34
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»
Вчера, 22:22
2
ЦСКА сравнили с удавом: «Просто катком проходят по сопернику»
Вчера, 22:13
2
Гурцкая считает, что «Краснодар» не продаст Сперцяна: «Блестящая работа, аплодирую стоя»
Вчера, 22:05
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
Вчера, 21:53
5
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти
Вчера, 21:21
Экс-сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате
Вчера, 21:09
1
Федотов проанализировал судейство в матче «Рубин» – «Спартак»
Вчера, 21:00
В «Атлетико» объяснили, почему не будут покупать Сперцяна
Вчера, 20:50
Зенитовец Барриос предложил свои услуги другому клубу
Вчера, 20:35
7
Карпин назвал причину низкой результативности «Динамо»
Вчера, 20:20
Гурцкая: «У «Локомотива» два новичка на подходе, один из них – бесплатный»
Вчера, 19:57
2
Жерсон: «Анчелотти будет следить за всеми бразильцами «Зенита»
Вчера, 19:45
«Спартак» подготовил конкретное предложение по Эль-Каруани
Вчера, 19:19
17
Канчельскис дал совет Баринову по поводу трансфера в Европу
Вчера, 19:07
Гендиректор ЦСКА Бабаев прояснил ситуацию с будущим Кисляка
Вчера, 18:44
1
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
Вчера, 18:26
16
Селюк отреагировал на резонансное обращение Дзюбы к руководству «Акрона»
Вчера, 18:16
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
Вчера, 18:09
6
Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
Вчера, 17:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 