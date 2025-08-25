Пономарев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ: «Даже вопросов не возникает»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко отозвался об игре и перспективах армейцев.

Столичная команда идет на 2-м месте в РПЛ с 14 очками в 6 турах.

Следующий соперник – лидирующий в чемпионате «Краснодар».

– ЦСКА поднялся на вторую строчку, обогнав «Локомотив». По игре «армейцы» сейчас больше нравятся, чем «железнодорожники»?

– Конечно. Они на голову выше по всем линиям. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает.

Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности. Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство.

– Челестини хвалит оборону ЦСКА, заявляя, что она сейчас одна из лучших в лиге. Вы согласны с этим?

– Да. Тем более «армейцы» взяли еще одного игрока – Жоао Виктора. Хороший парень. Вместе в Дивеевым они крепко будут держать центр обороны.

Он в подкатах хорошо работает. Самое главное – уметь внизу мяч отнимать. Бороться и медведь может. А вот сыграть аккуратно, чтобы не зацепить соперника, не привезти пенальти или штрафной – это редкое качество.

А он так играть умеет. Дивеев не такой пластичный, как Жоао. Так что это очень хорошее приобретение.

– Многие эксперты считают, что ЦСКА не хватает забивного форварда, но мы видим, что у команды и так все хорошо в атаке: 11 голов в 3 матчах. Алвес здорово проявляет себя. Может, не стоит никого покупать, раз и так все хорошо?

– Пока никто больше в нападение не нужен. Алвес хорош в подыгрыше, и Глебов тоже. Кирилл скоростной, хорошо бежит, глаза у него горят. Он проявляет большое желание все время играть и забивать. Да и Мусаев сейчас неплохо подключается. А нездоровая конкуренция ЦСКА тоже ни к чему.

– В следующем туре мы увидим битву за лидерство с «Краснодаром». Пишут, что «быки» выглядят по игре даже сильнее, чем в прошлом чемпионском сезоне. Они будут фаворитами?

– Южане тоже сделали приобретения для усиления. И это для них очень хорошо, потому что создалась серьезная конкуренция в команде.

Мне казалось, что «быки» могут посыпаться, потому что из того состава уже все выжали. А тут пришло пополнение. Но если говорить о предстоящем матче, ЦСКА будет играть на своем поле и добьется победы.

И не стоит смотреть на то, что в предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» 6:0. Там команда сейчас совсем плохая. Она потеряла концентрацию, потом плюнула. Вот и попала под раздачу. А южане разыгрались.

– «Локомотив» не причисляете к лидерам? Команда начала терять очки.

– «Железнодорожники» упадут. Ничего интересного в этой команде нет, кроме одного Батракова. Пока он еще не набегался. А когда его прихватят поближе, не дадут разбежаться, тогда «Локомотив» совсем сдуется.