Бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян не стал отрицать, что ему предложили должность в «Спартаке».
– Регулярно пишут, что вы можете прийти в «Спартак».
– Давайте так: я получил два оффера. Подписанных документов еще нет, идут обсуждения.
– То есть это возможно.
– Я не называл клубы.
– Клубы РПЛ?
– Получил офферы от двух клубов.
- Мовсесьян покинул ЦСКА в декабре.
- Он стал спортивным директором армейцев осенью 2022 года.
- До этого 10 лет был скаутом и главным скаутом клуба.
Источник: «Это футбол, брат!»