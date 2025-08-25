Бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян не стал отрицать, что ему предложили должность в «Спартаке».

– Регулярно пишут, что вы можете прийти в «Спартак».

– Давайте так: я получил два оффера. Подписанных документов еще нет, идут обсуждения.

– То есть это возможно.

– Я не называл клубы.

– Клубы РПЛ?

– Получил офферы от двух клубов.