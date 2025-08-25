ЦСКА сравнили с удавом: «Просто катком проходят по сопернику»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил игру ЦСКА в новом сезоне.
«ЦСКА сейчас выглядит отлично. Они давят и действуют, как удав. Просто катком проходят по сопернику, и вопрос состоит лишь в том, кто их сможет остановить.
«Краснодар»? Вполне возможно, учитывая, что команда Мусаева набрала ход, отгрузили шестерку «Крыльям Советов», – сказал Червиченко.
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 14 очками в 6 турах.
- Лидирует в чемпионате «Краснодар», который 31 августа сыграет с армейцами на выезде.
Источник: «Матч ТВ»