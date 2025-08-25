ЦСКА сравнили с удавом: «Просто катком проходят по сопернику»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил игру ЦСКА в новом сезоне.

«ЦСКА сейчас выглядит отлично. Они давят и действуют, как удав. Просто катком проходят по сопернику, и вопрос состоит лишь в том, кто их сможет остановить.

«Краснодар»? Вполне возможно, учитывая, что команда Мусаева набрала ход, отгрузили шестерку «Крыльям Советов», – сказал Червиченко.