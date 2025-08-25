Гурцкая: «У «Локомотива» два новичка на подходе, один из них – бесплатный»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл, какие игроки пополнят состав «Локомотива» в ближайшее время.

– У «Локомотива» два новичка на подходе: Олейников и Пруцев.

– Зачем нужен Олейников?

– Я на стороне «Локомотива». Во-первых, он мне нравится как игрок. Во-вторых, он может закрыть две или три позиции. Он может сыграть как на фланге, так и вместо Батракова.

– Что не так с Батраковым?

– Батраков же не железный. Он играет и в РПЛ, и в Кубке. Ну и что плохого в том, чтобы бесплатно взять двух российских игроков?

– Почему бесплатно?

– Пруцев бесплатный. За Олейникова, возможно, заплатят.

– Может, в обмен на Пруцева есть первоочередное право выкупа другого игрока?

– Не знаю, это отношения Андреева, «Спартака» и «Локомотива». Откуда мне знать? Слышал, что бесплатно.

Если могут отпустить футболиста, стоящего 7,5 миллиона, бесплатно, то почему не отпустить Пруцева? Парень не играет, и они понимают, что контракт продлен не будет.